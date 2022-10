Deliberata dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna la nomina dell’ingegner Fabio Maletti a nuovo segretario generale. Maletti, classe 1961, da 25 anni in Autorità Portuale, riveste l’incarico di direttore tecnico dal 2000. In passato ha già ricoperto il ruolo di segretario generale per alcuni anni. “Le priorità – dichiara – sono la realizzazione del progetto dell’Hub Portuale e delle opere del Pnrr”.