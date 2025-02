Fabio Massimo Pallottini riconfermato alla presidenza di Italmercati

Fabio Massimo Pallottini è stato riconfermato alla presidenza di Italmercati, la rete che riunisce i principali mercati all’ingrosso italiani. Con 22 mercati aderenti, 4.000 aziende interne e circa 30.000 addetti, Italmercati genera un giro d’affari di 11 miliardi di euro, movimentando oltre 7,1 milioni di tonnellate di prodotti all’anno. Un sistema che ogni anno accoglie 9 milioni di frequentatori e gestisce l’ingresso di 7 milioni di veicoli, confermandosi un’infrastruttura essenziale per l’approvvigionamento delle città italiane. “Desidero ringraziare i soci per la fiducia che mi hanno accordato con questa riconferma alla guida di Italmercati: è il segnale che il lavoro svolto in questi anni ha dato risultati concreti e che abbiamo saputo affermare il valore dei mercati all’ingrosso come infrastrutture strategiche per il Paese”, ha dichiarato Pallottini a margine della sua rielezione. “I mercati sono il cuore pulsante della distribuzione alimentare, un presidio di sicurezza, qualità e trasparenza per i prodotti che arrivano sulle tavole degli italiani. Nei prossimi anni, anche grazie alle risorse del PNRR, abbiamo l’opportunità di rafforzare la nostra rete, investendo in digitalizzazione, sostenibilità e logistica avanzata per rendere i nostri mercati ancora più efficienti e competitivi. Dobbiamo lavorare per ridurre la frammentazione del settore, individuando un numero ristretto di mercati strategici, capaci di attrarre investimenti e potenziare la logistica, ridurre gli sprechi e garantire maggiore sicurezza alimentare e sostenibilità”, ha concluso.

Presidente di Italmercati dal 2015 e sempre riconfermato, Fabio Massimo Pallottini è una figura di riferimento nel settore agroalimentare italiano. Dal 1994 guida il Centro Agroalimentare Roma, dove oggi ricopre il ruolo di Direttore generale, e dal 2023 è anche Presidente della Centrale del Latte di Roma. Durante il suo mandato, si è impegnato per affermare il ruolo strategico dei mercati agroalimentari, essenziali per garantire approvvigionamento, qualità e sostenibilità nella distribuzione alimentare del Paese.