Fabio Panetta prossimo governatore della Banca d’Italia

Fabio Panetta sarà il prossimo governatore della Banca d’Italia. Il 27 giugno, in consiglio dei ministri, il via libera definitivo. Panetta ha 63 anni e una lunga carriera all’interno della Banca d’Italia: nato a Roma, è laureato in Economia e Commercio all’università LUISS e inizia a lavorare in Banca d’Italia nel 1985, quando il governatore è Carlo Azeglio Ciampi, che sarebbe poi diventato presidente della Repubblica.

Inizialmente lavora alla direzione monetaria e finanziaria della banca e ne diventa il capo nel 1999, poi dal 2007 al 2011 è capo del servizio studi di congiuntura e politica monetaria, e nel 2011 viene nominato direttore centrale per il coordinamento della partecipazione della Banca d’Italia all’Eurosistema (il sistema di banche centrali dell’eurozona).

Dal 2010 al 2012 è direttore responsabile del rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia. Tra il maggio e il dicembre del 2019 è direttore generale, la seconda carica più importante della Banca dopo il governatore, dopo esserne stato vicedirettore nei sei anni precedenti.

Nel gennaio del 2020 è nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), incarico che ora deve lasciare.