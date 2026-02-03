Fabio Panzeri arriva in Alpitour World per ricoprire il ruolo di general manager

Alpitour World, leader italiano nel mondo del turismo, annuncia l’ingresso di Fabio Panzeri nell’organizzazione con il ruolo di group general manager. Il manager italiano ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel Gruppo Prelios, come direttore generale e Ceo di Prelios Credit Servicing, in Bain Capital Credit e nel Gruppo Eni, dopo aver iniziato la propria carriera in Bain & Company. È laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi e ha conseguito un MBA alla Kellogg School of Management.