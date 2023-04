”Esprimo tutto il cordoglio del Csm per la prematura scomparsa del dottor Paolo Moroni, giudice civile del Tribunale di Lecce e formulo alla famiglia le più sentite condoglianze”. Così il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli, in apertura della seduta del plenum, ha ricordato il magistrato 57enne morto ieri per un malore mentre era in auto a Monteroni, in provincia di Lecce.