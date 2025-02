Fabio Ragone nominato Direttore scientifico del Museo storico Joe Petrosino di Padula

Il Comune di Padula, su proposta dall’assessore al Turismo Antonio Fortunati, conferisce l’incarico di Direttore scientifico del Museo storico Joe Petrosino al docente e ricercatore Fabio Ragone. “La nomina, deliberata dalla Giunta Comunale nella seduta del 3 febbraio 2025, avviene – si legge in una nota – a titolo gratuito e senza oneri per l’ente”.

Fabio Ragone, cittadino padulese, è docente e ricercatore specializzato in Cultura visiva dell’emigrazione italiana. Il suo curriculum vanta esperienze accademiche e museali di rilievo internazionale, tra cui il coordinamento del progetto “Valle delle Radici: le Terre dei Migranti”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il Museo storico Joe Petrosino rappresenta un’importante istituzione culturale del territorio, dedicata alla memoria del celebre concittadino e alla storia dell’emigrazione meridionale.

“L’incarico affidato a Ragone – precisa il comunicato – prevede attività di catalogazione, conservazione, restauro e valorizzazione dei cimeli esposti, oltre alla partecipazione a iniziative di sviluppo tecnologico e promozione del museo nei circuiti turistici nazionali e internazionali. L’Amministrazione Comunale, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha accolto con favore la disponibilità del ricercatore, ritenendola un’opportunità preziosa per la crescita e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Padula”.