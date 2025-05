Fabio Raimondo nuovo presidente dei giovani albergatori

Fabio Raimondo è stato eletto nuovo presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori, il sodalizio che raggruppa gli imprenditori under 40 aderenti alle 129 associazioni territoriali aderenti a Federalberghi, durante la 75/a assemblea della federazione. Raimondo, 34 anni, albergatore a Savona, prende il posto di Dinno De Risi, che ha ricoperto l’incarico di presidente del Cnga per due mandati. Raimondo è anche rappresentante regionale dei giovani albergatori della Liguria, nonché docente e membro del Comitato tecnico-scientifico dell’Its Turismo della Liguria. “Assieme ai miei colleghi – dice Raimondo- confermo l’impegno dei giovani albergatori al servizio del sistema turistico nazionale, con l’obiettivo primario di promuovere la crescita professionale degli imprenditori e di aiutare i giovani a scoprire le grandi opportunità offerte dal lavoro nel turismo”. “Rivolgo al neopresidente Fabio Raimondo e a tutto il Cnga – dichiara Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi – i migliori auguri di buon lavoro per la prossima consiliatura.