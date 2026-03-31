Fabio Scognamiglio nuovo cfo di Farmacosmo

Farmacosmo Spa, società attiva nei settori health, pharma & beauty e pet, quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, annuncia la nomina di Fabio Scognamiglio come nuovo cfo. Subentra a Paolo Cimmino, che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali lasciando anche l’incarico di investor relator. La funzione di investor relator sarà ricoperta ad interim da Fabio de Concilio, presidente e amministratore delegato della società, che seguirà i rapporti con investitori e mercato.

Scognamiglio porta con sé un’esperienza consolidata nei settori finance e pharma, maturata in contesti strutturati. È fondatore e ceo di Value4You e ha operato come cfo strategico e advisor, con una specializzazione nei mercati dei capitali e nelle operazioni straordinarie.Nel suo percorso professionale figurano incarichi apicali, tra cui quello di vice-president finance e cfo di Cube Labs, venture builder italiano attivo nelle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan, di cui ha seguito la quotazione. È stato inoltre cfo di Dr.Max, gestendo team afc complessi e piani di acquisizione.Accanto all’attività manageriale, svolge anche quella accademica: è professore di finanza alla John Cabot University e docente presso istituzioni come Luiss, Il Sole 24 Ore, Treccani Accademia e Rcs Academy.