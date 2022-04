Fabrizio Callery nuovo Ad in Italia di Gft, pioniere della trasformazione digitale

“La missione del nuovo amministratore delegato di Gft Italia, Fabrizio Callery, sarà di sostenere i clienti nei loro processi di digitalizzazione e contribuire ai loro obiettivi di sostenibilità con l’adozione di tecnologie avanzate”. E’ quanto si legge nella nota aziendale nella quale si annuncia la nomina dek manager al vertice della società.

Entrato in GFT Italia nel settembre del 2019, Callery è stato nominato Sales & Marketing Director a gennaio del 2020. Dal suo arrivo ha coordinato le attività commerciali delle varie practices consolidando e arricchendo l’offerta per venire incontro alle specifiche necessità dei clienti, proponendo soluzioni su misura e altamente innovative.

“Grazie a una visione dinamica e flessibile – continua la nota – , Callery guiderà GFT verso un nuovo “stato dell’arte” delle infrastrutture digitali. Coinvolgerà le competenze e l’esperienza tecnologica del gruppo nella generazione di nuove opportunità operative e di business che andranno a tutto vantaggio dei clienti, dei dipendenti e del network di partner di Gft”. “Oggigiorno c’è un bisogno crescente di trasformazione digitale che attraversa tutti i settori. I nostri clienti beneficiano in maniera evidente delle opportunità offerte dalle più innovative soluzioni per la trasformazione digitale. Oltre che per i clienti, la nostra ricerca garantirà un ambiente dinamico e trasformativo per i dipendenti attuali e futuri”, afferma Callery.