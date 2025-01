Fabrizio Curcio designato commissario del Governo per le aree alluvionate

Fabrizio Curcio, già capo del Dipartimento della Protezione Civile dal 2015 al 2017 e nuovamente dal 2021 fino allo scorso luglio, sarà il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Sostituirà il generale Francesco Paolo Figliuolo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso una nota di Palazzo Chigi, comunica che, dopo aver consultato il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e a seguito delle interlocuzioni con la Presidenza della Repubblica e le Regioni interessate – in particolare la Regione Emilia-Romagna – proporrà la delibera per la nomina dell’ingegnere al primo consiglio dei ministri utile.