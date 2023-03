Fabrizio Fabbri è il nuovo a.d. di Ansaldo Energia. Lo decide Cdp. Il manager, 58 anni, ha un’esperienza trentennale nel settore Energia e Oil&Gas. Ricopre ruoli apicali nelle società americane General Electric e EthoeEnergy. Inizia la carriera nel 1988 in Ricciarelli Spa (Gruppo Sasib) per poi entrare, nel dicembre del 1989, nella toscana Nuovo Pignone, all’epoca controllata da Eni e ceduta poi a General Electric. Successivamente diventa general manager per il Sud e l’Est Europa della compagnia americana. A partire dal 2015 assume il ruolo di a.d. di Alstom Power Italia. In questo ruolo ha gestito, in particolare, l’intero business di GE Power Services.