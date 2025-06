Fabrizio Magani nuovo d.g. Archeologia del ministero della Cultura

Lo storico dell’arte Fabrizio Magani è il nuovo direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero della Cultura. La nomina ministeriale è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle commissioni Cultura di Camera e Senato. Tra gli ultimi incarichi, Magani ha diretto la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna e precedentemente quella per l’area Metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso e quella per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.