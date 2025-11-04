Fabrizio Manuel Sirignano nella Commissione ministeriale per l’educazione 0–6 anni

Fabrizio Manuel Sirignano, napoletano, classe 1975, professore ordinario di Pedagogia generale all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e direttore scientifico del Centro internazionale di ricerca Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo, sarà uno dei venti membri della nuova Commissione ministeriale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni nominata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con il decreto ministeriale 125/2025.

La Commissione, che resterà in carica per i prossimi tre anni e si insedierà il 10 novembre 2025 nella sua nuova composizione, è nata in seno al decreto legislativo 65/2017 che ha sancito in Italia l’istituzione di uno specifico sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni con l’obiettivo di garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

La nuova Commissione è costituita da esperti di varie discipline in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età. Nella sua nuova composizione Sirignano, che al Suor Orsola è presidente del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, all’interno del quale ha promosso i Laboratori sulla pedagogia del cinema e dei nuovi linguaggi della comunicazione giovanile, sarà uno dei tre rappresentanti del Mezzogiorno insieme al neo presidente della Commissione stessa, Alessandra La Marca, professore ordinario di Didattica e pedagogia speciale all’Università di Palermo, ed a Maria Chiara Conti, dirigente scolastico di lungo corso ora in quiescenza che ha promosso l’Associazione Lettera 150 nelle scuole del Golfo di Napoli. “Gli obiettivi del lavoro propositivo della Commissione – sottolinea Sirignano – come quelli, per citarne solo alcuni, di ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali promuovendo la piena inclusione di tutti i bambini e rispettando e accogliendo tutte le forme di diversità, sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie e favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, rappresentano delle sfide imprescindibili per il nostro Paese per rispondere alle gravi emergenze educative sotto gli occhi di tutti e per migliorare la qualità della vita dei bambini e quindi il futuro dell’Italia stessa“.