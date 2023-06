Facies Panis, l’installazione di Prisco De Vivo per le Basiliche Paleocristiane di Cimitile 

Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

L’associazione Steben Archi – Architetti Urbanisti Designers nel contesto del progetto espositivo di XVI ° Maggio dell’Architettura sta ospitando ancora per qualche settimana, l’installazione dal titolo Facies Panis dell’artista Prisco De Vivo, all’interno del suggestivo Complesso di Basiliche Paleocristiane – Basilica S. Felice – Via Madonnelle, 5 Cimitile nella Città Metropolitana di Napoli.

L’opera è collocata sui resti dei mausolei funerari tardo antichi nella grande abside occidentale della Basilica di San Felice e consta di elementi ma essenziali, simboli atavici della cristianità: un pezzo di pane color oro che rappresenta il corpo del Cristo spezzato per gli uomini in remissione dei peccati, antico eppure simbolo sempre nuovo del sacramento della comunione. “Questo è il pane che è disceso dal cielo; non come quello che i padri mangiarono e morirono; chi mangia di questo pane vivrà in eterno”. (Giovanni, 6:58). / “Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me” (Luca 22:19). La scelta dell’oro, invece, rimanda sfondi musivi bizantini in Ravenna che evocano uno spazio idealizzato e fuori dal tempo, lontano dalla dimensione terrena.

Il pane è posato, quasi ad evidenziarne la preziosità, non sulla pietra ma su un tessuto in canapa su cui è rappresentata in azzurro, colore altrettanto simbolico quanto l’oro ma più rivolto ad una cristianità contemporanea, la Croce come impronta del CRISTO su una nuova Sindone che simboleggia in qualche modo il ritorno tra gli uomini contemporanei e apre un sipario che rivela il volto del Dio fatto uomo incorniciato di quell’oro che non è distacco aulico ma collegamento tra passato e presente, sospensione temporale e ricchezza di dono. Luce.

L’installazione è visitabile fino al 30 gugno 2023.

Complesso Basiliche Paleocristiane – Basilica S. Felice – Via Madonnelle, 5,

80030 Cimitile (Napoli)