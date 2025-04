Facoltà teologica di Capodimonte, arte e liturgia nella mostra Quaresima-Pasqua

E’ stata inaugurata presso la sezione “San Tommaso d’Aquino” della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale la mostra Quaresima-Pasqua, che espone alcuni pezzi della collezione d’arte di autori moderni e contemporanei donata a metà degli anni ’90 da Isabella Meoni Ferrara. Il Decano della Facoltà Teologica di Capodimonte, professor Antonio Foderaro, sottolinea l’importanza pedagogico-promozionale di questa operazione e che “la fede, che ha suscitato sempre arte, non è solo oggetto di cultura, ma è preludio e fonte di cultura”. Mentre Giuseppe Falanga, teologo e curatore della mostra, spiega che “chi verrà a visitarla seguirà il cammino della via pulchritudinis, approfondendo il mistero della conoscenza di Dio attraverso la contemplazione visiva delle opere e la lettura dei testi della liturgia che le corredano”. “Proponiamo così – ha aggiunto – un percorso particolare di nuova evangelizzazione, un percorso ‘altro’ di annuncio della fede”. La mostra è stata pensata, d’intesa con l’Ufficio liturgico dell’arcidiocesi di Napoli, non solo per vivere meglio il tempo di Quaresima e di Pasqua, ma come seconda tappa di preparazione culturale alla 75ma Settimana Liturgica Nazionale che si terrà a Napoli dal 25 al 28 agosto 2025. “Arte e liturgia dicono entrambe la bellezza”, ha affermato il direttore dell’Ufficio liturgico mons. Nicola Longobardo, esplicitando che “la liturgia non è soltanto culmine della vita della Chiesa, ma insieme e ancor prima fonte, vale a dire grazia, dono che scende dall’alto e che rende possibile il nostro cammino cristiano, la nostra storia spirituale, il nostro impegno e le nostre opere”.