FactorYmpresa Turismo, nuovo bando: 30mila euro alle migliori idee d’impresa bike friendly

FactorYmpresa Turismo ha aperto la call Bike Touring per la creazione e/o lo sviluppo di idee di impresa innovative nel settore turistico italiano.

Bike Touring premierà le migliori idee sul turismo in bicicletta, con riferimento ai tre pilastri del Piano Strategico Nazionale del Turismo 2017-2022: Sostenibilità, Accessibilità, innovazione.

Le idee e i progetti possono rivolgersi a: chi viaggia in bici e vive e racconta la propria esperienza in sella, amministrazioni locali, per rendere il contesto di una città e di una destinazione turistica bike friendly, operatori del settore turistico per migliorare e innovare l’offerta di beni e servizi che interessano il cicloturista

Possono partecipare persone fisiche, individualmente o in team, imprese e startup innovative con sede nel territorio italiano.

Le 20 migliori proposte parteciperanno ad una Accelerathon ad Asti il 22 e 23 ottobre 2020 in cui si terrà una full immersion di 36 ore con il supporto di mentor e tutor per sviluppare la propria idea di business e preparare un pitch da presentare alla giuria. I migliori 10 progetti saranno premiati con un contributo di 30.000 euro ciascuno e servizi di accompagnamento forniti da Invitalia.

La scadenza per partecipare è fissata al 7 ottobre 2020.

FactorYmpresa Turismo è il programma promosso dal MiBACT e gestito da Invitalia che offre servizi e contributi alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica.