Fagioli-Jorginho insieme. Prende corpo la nuova Nazionale: domani amichevole con la Bosnia prima di Euro 2024

Fagioli? “Mi è piaciuta la sua interpretazione e domani giocherà insieme a Jorginho. Bisogna esser bravi tecnicamente se vogliamo portare tutta questa gente dentro il campo. Ci vuole qualità e intelligenza tattica per fare questo lavoro, ci vuole un po’ di roba in più rispetto a ciò che fin qui abbiamo fatto vedere. Dobbiamo stare più nel settore centrale, provare a comandare la partita, bisogna saper gestire la palla e sapere in che zona di campo dobbiamo gestirla. Se siamo troppo tesi è più difficile dettare il gioco. Noi abbiamo un po’ tutto con questi 26 giocatori. Buongiorno partirà titolare? Sì”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole di Empoli con la Bosnia, ultimo test prima di Euro 2024.