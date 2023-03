Fai Campania e Fondazione De Felice convocano politici e intellettuali: Tutela di Posillipo, bisogna fare di più

Il Fai Campania promuove una riflessione sul quartiere di Posillipo, attraverso le voci di protagonisti ed esperti. “Napoli, collina di Posillipo. Per un nuovo presente di una risorsa dimenticata” è il titolo dell’incontro organizzato (martedì 14 marzo dalle ore 17) dalla Delegazione regionale Fai Campania e dalla Fondazione De Felice nel Teatro di Palazzo Donn’Anna. Insieme con il Presidente regionale Fai Campania Michele Pontecorvo Ricciardi, interverranno Luigi Carbone, Presidente della Commissione cultura, turismo e attività produttive del Comune di Napoli; Fabrizio Cembalo Sambiase, Presidente Aiapp Sezione Campania Basilicata Calabria; e Cherubino Gambardella, professore ordinario di Progettazione architettonica all’Università Luigi Vanvitelli. L’incontro sarà moderato da Piero Sorrentino.

“La protezione e la difesa del meraviglioso paesaggio naturalistico e storico della collina di Posillipo – si legge nella nota di presentazione dell’evento -, deve essere un’urgenza per tutti noi, per tutelare e trasmettere alle generazioni future il valore e la ricchezza del nostro territorio. Occorre senza dubbio un cambio di passo necessario e deciso che possa diventare il nostro nuovo modo di pensare e di agire”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.