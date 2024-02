Fai, curiamo il patrimonio raccontandolo: a Napoli il convegno nazionale dei delegati e volontari

La Doria, azienda internazionale dal cuore italiano, leader nel settore della conservazione degli alimenti vegetali, in particolare nella produzione di derivati del pomodoro, dal 2019 sostiene la Fondazione in qualità di Corporate Golden Donor e per il primo anno è sponsor del Convegno Nazionale dei Delegati e Volontari FAI.

Tecno, azienda specializzata nella definizione di strategie e percorsi di sostenibilità d’impresa che opera a supporto delle PMI, rinnova la sua vicinanza al FAI diventando per il primo anno sponsor del Convegno. Innovazione digitale, sostenibilità e risorse umane rappresentano i driver principali della continua crescita di Tecno.

Laminazione Sottile, azienda storicamente attiva nella lavorazione e laminazione di prodotti in alluminio è per il primo anno vicina al FAI in qualità di sponsor del Convegno. La responsabilità verso la propria storia è uno dei valori fondanti dell’azienda, per guardare al futuro nel rispetto della tradizione.

GMM Farma, azienda operante nel settore farmaceutico, in particolare nell’importazione di medicinali europei, è vicina alla Fondazione in qualità di Corporate Golden Donor dal 2017 e per il primo anno sponsor del Convegno. Attraverso questo sostegno l’azienda desidera promuovere la conoscenza, il rispetto e il senso di responsabilità verso l’ambiente e verso i capolavori dell’arte e della natura.

NHP, azienda che offre soluzioni integrate per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la gestione energetica, con attenzione sui servizi di mobilità elettrica e condivisa, già Corporate Golden Donor dal 2021 e sponsor del Convegno per il primo anno.

