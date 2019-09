Fai Lab, cibo e sviluppo sostenibile: ricercatori qualificati per la filiera Made in Italy

Il Progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile – Fai Lab”, gestito dalla Fondazione Crui su incarico del Miur e in partenariato con Coldiretti, punta a realizzare un’azione di sostegno alla collocazione dei dottori di ricerca in un settore di punta per l’economia nazionale, quello della filiera agroalimentare “Made in Italy”.

L’obiettivo è di inserire personale altamente qualificato in realtà imprenditoriali che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in uno dei seguenti settori: valorizzazione del Made in Italy agroalimentare; qualità e sicurezza alimentare; sostenibilità ambientale e sociale dell’agricoltura; innovazione e sviluppo per la competitività delle imprese.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 18 settembre 2019.