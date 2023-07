Fair play, questo sconosciuto. Anzi, un agire da tempo dimenticato

L’operetta, quello spettacolo musicale e insieme teatrale leggero, che conobbe un periodo di particolare gradimento a partire dalla fine dell’altro secolo fino alla conclusione dell’epoca della Belle Epoque, sul finire degli anni ’30, è stata testimone eloquente del suo tempo. In particolare del savoir-vivre che, in certe classi sociali, corrispondeva al modo di comportarsi da cui non si potevano esimere, anzi dovevano comunque adeguarsi, a pena di precludersi l’accesso alle frequentazioni più esclusive del Bel Mondo.

In effetti esse, enfatizzando il modo di fare dei protagonisti, potevano facilmente ospitare nei loro contenuti che Sua Eccellenza il Signor Ambasciatore del reame di Fandonia, dopo lo scambio di mille complimenti con il suo omologo del Principato Chenoncè, gli consegnasse, con il sorriso sulle labbra, la dichiarazione di guerra del Paese da lui rappresentato contro il Principato testé accennato. Proseguendo, che questi la accettasse senza nemmeno aggrottare un sopracciglio, anzi producendosi in mille e più gesti di cortesia che necessariamente in quel particolare frangente era d’ obbligo mettere in atto.

Era un’ esagerazione, d’accordo, ma che in questo momento lo spettacolo offerto dai contendenti faccia storcere ancor più il naso è altrettanto certo. I francesi, all’ epoca della Rivoluzione, fecero molto uso della gogna, speciale allestimento che serviva a esporre quanti venivano condannati a essa, a subire l’onta del pubblico ludibrio. Da diversi anni si è trovata un suo spazio tra il modo di agire dell’umanità una sua variazione sul tema che è definita gogna mediatica. In effetti è una riproposizione astratta di quella che era adoperata nel medioevo e prende corpo attraverso l’ informazione di ogni genere. È però molto più efficace di quella fisica perché può arrivare ovunque e subito. Accade così che la rispettabilità di una o più persone possa essere attestata con grande disinvoltura, salvo poi a ricorrere I protagonisti a mille e uno espedienti per contenere il torrente in piena che intanto inevitabilmente si sarebbe venuta a formare. In Italia, al momento, è in piedi una serie di vicende del genere che rischiano di far perdere agli italiani una serie di occasioni irripetibili. Apre la sequenza la vicenda Santanchè, accompagnata da episodi comportamentali di non pochi magistrati, tutti connotati da un uso del proprio ministero inequivocabilmente travisato.

La maldisposizione che comporta questa forma di “impastoiamento” della attività pubblica, funziona perfettamente per far rimandare sine die gli adempimenti veramente importanti perchè il Paese possa avanzare nella direzione giusta. In tal modo si va subito con la mente alla, meglio alle, questioni, tutte non di poco conto, che stanno picconando a più non posso programmi di portata epocale, quale il PNRR. Per esso si stanno facendo parte diligente, quasi per non avere scrupoli se quel piano di rinascita non dovesse andare correttamente in porto, l’intero apparato della EU che abbia una qualche competenza in merito alla questione. Per ritornare a quanto descritto all’inizio, i solleciti al Governo a recuperare il tempo perso per l’approntamento degli impegni presi al fine di ottenere la provvista finanziaria concordata per l’esecuzione del PNNR continuano a giungere al governo puntuali.

Tali richiami stanno arrivando all’ Esecutivo con modalità che ricordano molto il pugno di ferro in guanto di velluto della tradizione. A Napoli, per indicare una persona che si districhi bene e correttamente nelle incombenze della sua attività, si usa l’espressione lapidaria: “sa campare”. Per definire chi invece ha bisogno di servirsi di ogni genere di espediente per raggiungere il suo scopo, la definizione è quella di “guastamestieri”. Ciò che è deludente osservare è che in Italia i primi siano spesso in subordine ai secondi. Probabilmente ciò che ostacola il corretto e sistematico uso del fair play è proprio quanto appena descritto. Anche perché, intervistato sulla conoscenza e il significato di quell’espressione, uno di loro ha risposto al giornalista: “fair che?”

Aggiungendo poi un’ altra richiesta di chiarimento, precisamente se fosse qualcosa da mangiare o da bere. Chiunque abbia letto fin qui, saprà trarre di certo le proprie conclusioni riguardo all’ individuazione di a che punto sia la notte italiana.