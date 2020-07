Falco (Corecom Campania): La rete territoriale è fondamentale nella lotta al bullismo

“La Rete territoriale è fondamentale nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Alimentandola e integrandola facciamo bene il nostro lavoro”. Lo ha detto il presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, che ha promosso l’incontro presso la fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio, primo appuntamento in presenza dopo il lockdown della campagna di prevenzione per i fenomeni di bullismo e cyberbullismo Scuola Senza Bulli. Falco ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto del risultato dei webinar estivi della campagna @scuolasenzabulli e sono contento di aver ripreso anche gli appuntamenti in presenza qui, alla fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio che merita davvero tutta la nostra ammirazione come esempio di sana aggregazione tra giovani e adulti. Il terreno ideale per vincere la nostra battaglia. Noi dobbiamo avere la forza di essere comunità e la comunità si pratica quotidianamente lavorando”. Quindi ha concluso: “Dobbiamo dire ai nostri ragazzi che internet non va eliminato ma va gestito con consapevolezza. Non possiamo diventare schiavi del telefonino e dei tablet”.