Falconeri, serata in cashmere al Britannique: drink e shopping con vista sul Golfo di Napoli

Giovedì 9 novembre due luminose suites affacciate sul golfo di Napoli, al corso Vittorio Emanuele 133, dal Britannique Naples hanno fatto da cornice ad un evento esclusivo firmato Falconeri.

Il brand italiano che deve il suo successo ad una sapiente e indovinata combinazione di fibre naturali pregiate, di artigianalità italiana e di metodi di produzione innovativi, ha ospitato top clients, influencer e appassionati del brand coinvolgendoli nella experience targata The Voyage of our cashmere.

Immersi in un’atmosfera calda e avvolgente come il cashmere sa regalare tra colori, profumi e sensazioni in grado di risvegliare i sensi nel racconto del percorso dei suoi filati gli ospiti hanno compiuto un ideale viaggio intorno alla collezione uomo e donna Fall Winter 2023/24. Una private sale nonché occasione unica di shopping tra capi total look, maglieria e accessori declinati su una palette di colori caldi.

Intrattenuti con un buffet e drink proposti dall’hotel, le ospiti hanno inoltre avuto la possibilità di sottoporsi ad una seduta di make up vista mare targato Benedetta Riccio, importante nome nel settore beauty fondato dall’omonima make up artist Benedetta Riccio presente all’evento in qualità di ospite speciale. Tra le principali ammiratrici del brand Falconeri intervenute all’evento, le influencer Mariagrazia Ceraso, Rossella d’Antuono, Francesca Esposito, Claudia Rangio, Maria Sole Di Maio e l’attrice Antonella Prisco.