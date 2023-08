Fallita la missione russa sulla Luna, la navetta spaziale si è schiantata durante l’atterraggio

La Russia fatica con il suo tentativo di sbarcare sulla Luna e presumibilmente la sua navetta si è “schiantata” sul grande satellite. Mosca con il mezzo da sbarco Luna-25, stava cercando di battere l’India, che dovrebbe atterrare sulla Luna il 23 agosto. Ieri i russi hanno perso il contatto con Luna-25. Oggi il dispositivo Luna-25, secondo i calcoli preliminari, “ha cessato di esistere, scontrandosi con la superficie della Luna”, riferiscono le agenzie russe. “Secondo i risultati dell’analisi preliminare, a causa della deviazione dei parametri effettivi dell’impulso da quelli calcolati, il veicolo spaziale Luna-25 è passato a un’orbita esterna e ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la superficie lunare”, afferma il rapporto.

Su Telegram, l’Agenzia spaziale federale russa, o Roskosmos, scrive che stanno analizzando la situazione. “Durante l’operazione si è verificata una situazione di emergenza a bordo della stazione automatica, che non ha consentito di eseguire la manovra con i parametri specificati” si legge. Luna-25 doveva atterrare domani, lunedì, 21 agosto. Roscosmos ha sottolineato che le misure per cercare l’apparato e stabilire una comunicazione con esso il 19 e 20 agosto non hanno prodotto risultati. La Russia non tentava una missione lunare da Luna-24 nel 1976. Il razzo vettore “Soyuz-2.1b” con la stazione “Luna-25” è stato lanciato dal cosmodromo di Vostochny alle 02.10 ora di Mosca dell’11 agosto. Il 12 e 14 agosto, il veicolo spaziale ha effettuato due correzioni di traiettoria. Mercoledì 16 agosto, la stazione automatica è entrata nell’orbita lunare.