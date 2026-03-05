False recensioni online, ok alle nuove norme. Santanchè: Storico traguardo per Pmi e consumatori

Arriva una disciplina specifica contro le recensioni false online. Con l’approvazione del Ddl Pmi viene introdotto un pacchetto di norme che punta a contrastare le pratiche scorrette nel sistema delle valutazioni sul web, con l’obiettivo di tutelare imprese e consumatori nel settore turistico e della ristorazione.

A commentare il provvedimento è stata la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha parlato di “uno storico traguardo a tutela di imprese e consumatori”.

“La nuova legge, fortemente voluta dal ministero del Turismo, è una significativa presa di posizione contro quelle pratiche scorrette che danneggiano il tessuto imprenditoriale ed economico, intaccando la reputazione delle aziende e ingannando i turisti”, ha dichiarato Santanchè.

La ministra ha sottolineato anche il carattere innovativo dell’intervento: “Siamo orgogliosi di essere i pionieri, in Europa, su una tematica di stretta attualità sulla quale era necessario e doveroso intervenire per garantire trasparenza, correttezza e legalità nel mercato”.

Le attività coinvolte

La disciplina riguarda le imprese della ristorazione e le strutture del settore turistico, comprese quelle ricettive e termali, ma si estende anche a qualunque forma di attrazione turistica.

Il lavoro del ministero del Turismo è stato determinante nella definizione delle norme contenute nel disegno di legge.

Quando la recensione online è considerata lecita

La normativa stabilisce alcuni requisiti precisi affinché una recensione pubblicata online possa essere considerata legittima.

Il commento deve essere rilasciato entro trenta giorni dall’utilizzo del prodotto o dalla fruizione del servizio e deve provenire da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato la prestazione.

La recensione deve inoltre riferirsi alla tipologia del prodotto o alle caratteristiche della struttura che lo offre e non può essere il risultato di sconti, benefici o altre utilità promesse dal fornitore o da eventuali intermediari.

Quando la recensione diventa illecita

La recensione è invece considerata illecita quando non proviene da una persona fisica che abbia realmente utilizzato il prodotto o il servizio.

Il testo normativo introduce anche un elemento di verifica: la recensione si presume autentica se accompagnata dalla relativa documentazione fiscale.

È inoltre previsto un limite temporale: una recensione non è più considerata lecita dopo due anni dalla sua pubblicazione.

Segnalazioni e divieto di compravendita di recensioni

La legge attribuisce al legale rappresentante della struttura recensita la possibilità di segnalare i commenti che non rispettano i requisiti di liceità previsti dalla normativa.

Un passaggio centrale riguarda poi il divieto di acquisto e cessione di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, a qualsiasi titolo e anche tra imprenditori e intermediari.

Linee guida e monitoraggio

Il testo prevede inoltre che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in raccordo con il ministero del Turismo e altri soggetti istituzionali, adotti specifiche linee guida per orientare le imprese nell’adozione di strumenti idonei a garantire la correttezza delle recensioni online.

L’Autorità svolgerà anche un monitoraggio annuale sul fenomeno, con una relazione alle Camere.

Il ruolo delle associazioni di categoria

Infine, la normativa stabilisce che le associazioni rappresentative delle imprese turistiche possano chiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, rafforzando così i meccanismi di controllo e segnalazione delle recensioni non conformi.

Il provvedimento segna dunque un primo intervento organico in Italia sul tema delle recensioni online, fenomeno sempre più centrale nelle scelte dei consumatori e nella reputazione delle imprese turistiche.