FameLab, sfida per giovani ricercatori: raccontare la scienza in 3 minuti

FameLab Italia, il contest che vede sfidarsi su un palco giovani ricercatori in appena 3 minuti, entra nel vivo: a maggio ci saranno le selezioni locali in 9 città, da Torino a Catania passando da Perugia a Cosenza. I vincitori di ogni selezione locale si sfideranno poi a Perugia, il 30 settembre in occasione della Notte Europea dei Ricercatori Sharper, per decretare il vincitore italiano 2023 che potrà accedere alla finale internazionale. La sfida è raccontare la scienza in tre minuti: i concorrenti devono presentare un argomento in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile anche a un pubblico di non esperti, senza l’ausilio di proiezioni, grafici o video. In soli tre minuti i partecipanti dovranno esprimere il proprio talento comunicativo, convincere la giuria e trasmettere il fascino della ricerca. L’iniziativa che in Italia è organizzata da Psiquadro a partire dal 2012 si apre quest’anno anche al mondo umanistico, nei settori in cui si adottano metodi o dati scientifici. Si parte da Torino e Palermo (6 maggio), Catania (8 e 11 maggio) Brescia (9 maggio), Perugia e Cosenza (16 maggio), Camerino (17 maggio), Ancona (18 maggio) e Pisa (19 maggio) e i primi due classificati di ogni selezione accederanno a una masterclass internazionale in comunicazione della scienza che si terrà a Perugia dal 9 all’11 giugno 2023, e alla finale nazionale in programma il 30 settembre sempre a Perugia in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Inoltre, il vincitore italiano gareggerà per diventare campione mondiale 2023 alla finale internazionale online in programma il 24 novembre 2023.