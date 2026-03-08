Famiglia bosco, Meloni: sono senza parole, Nordio sta mandando ispezione

Roma, 8 mar. (askanews) – “Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione. Quello che sta accadendo sul caso della famiglia nel Bosco a me lascia senza parole, è terribile. Si era deciso di affidare ai servizi sociali questi tre bambini che vivevano con i genitori della natura, ma almeno stavano ancora con la madre. Adesso si è deciso di allontanare la madre dalla struttura protetta e io penso che questa sia una decisione che non faccia stare meglio questi bambini, penso che infligga loro un altro pesantissimo trauma”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ospite a Fuori dal Coro, su Retequattro.

“Siamo oltre perché – ha denunciatpo la premier – noi dobbiamo assistere inermi a queste decisioni che sono, secondo me, figlie anche di letture ideologiche di uno stile di vita dei genitori, ma lo Stato non ti può togliere i figli perché non condivide il tuo stile di vita. Tra l’altro quando nulla si dice a chi i figli magari li fa vivere nel degrado, per esempio nei campi rom, o li costringe ad accattonare o a rubare, e nessuno può fare nulla”.