Famiglia e lavoro, rapporto di Sviluppo Lavoro Italia: Cresce l’occupazione, l’istruzione riduce i divari

Aumentano le famiglie con almeno un occupato, diminuiscono quelle senza lavoro, migliorano le condizioni dei giovani e l’istruzione si conferma l’arma più efficace contro precarietà e divari di genere. È questo il quadro che emerge dal Rapporto 2025 “Famiglia e Lavoro” pubblicato da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giunto all’undicesima edizione e realizzato nell’ambito del Programma statistico nazionale del Sistan.

Il Rapporto analizza il rapporto tra struttura familiare e partecipazione al mercato del lavoro, offrendo una lettura integrata delle dinamiche occupazionali e mettendo in luce punti di forza e criticità che incidono sull’inclusione lavorativa, in particolare di giovani e donne.

Ripresa occupazionale e nuclei più stabili

Nel periodo 2021-2024 si consolida la ripresa dell’occupazione, con effetti diretti sulle famiglie. I nuclei con almeno un componente occupato passano da 15 a 15,5 milioni (+2,9%), mentre le famiglie senza occupati diminuiscono di circa 685 mila unità (-17,8%).

A crescere in modo significativo sono soprattutto i nuclei con due o più occupati, un segnale chiaro di rafforzamento della capacità reddituale delle famiglie. La fase recente segna anche un’inversione rispetto alle tendenze di lungo periodo caratterizzate da lavoro temporaneo e part-time: l’aumento dei contratti a tempo indeterminato e full-time contribuisce a ridurre il numero di famiglie prive di occupati “standard”, migliorando la stabilità lavorativa complessiva. Restano tuttavia forti divari territoriali, con il Mezzogiorno ancora in posizione di svantaggio.

Giovani: meno famiglie in difficoltà

Arrivano segnali positivi anche sul fronte giovanile. Nel 2024 le famiglie con almeno un giovane tra i 15 e i 29 anni in condizione di fragilità – Neet, abbandono scolastico o disoccupazione di lunga durata – sono circa 1,4 milioni, pari a poco meno del 22% dei nuclei con giovani. Nel 2021 erano circa 2 milioni, con un’incidenza del 30,8%.

Istruzione e divari di genere

In un contesto ancora segnato da squilibri di genere, il titolo di studio emerge come fattore decisivo. Nelle coppie con un solo percettore di reddito da lavoro, nell’85% dei casi è l’uomo a essere occupato. Tuttavia, tra le donne laureate la quota di occupate raggiunge l’84,5%, mentre lavorano meno di quattro donne su dieci tra quelle con al massimo la licenza media.

L’istruzione si conferma quindi una leva fondamentale per rafforzare l’autonomia economica femminile, sostenere la conciliazione tra vita familiare e lavoro e favorire una partecipazione più equilibrata al mercato del lavoro.

Politiche integrate per lavoro e famiglia

Per Paola Nicastro, presidente e amministratrice delegata di Sviluppo Lavoro Italia, il Rapporto ribadisce la necessità di politiche capaci di guardare alle persone e ai nuclei familiari nel loro insieme. “Sostenere l’occupazione, a partire da quella femminile, significa rafforzare l’equilibrio delle famiglie e favorire uno sviluppo più equo e inclusivo, anche in ottica di genere”, sottolinea Nicastro.

Secondo la presidente, i dati confermano come il possesso di titoli di studio e competenze adeguate e aggiornate sia determinante per aumentare le possibilità di un inserimento stabile e di qualità nel mercato del lavoro. Centrale anche il tema della conciliazione tra vita lavorativa e familiare, insieme agli investimenti in formazione e competenze, soprattutto per chi affronta carichi di cura.

Il Rapporto Famiglia e Lavoro 2025 conferma così la centralità dell’integrazione tra politiche del lavoro, istruzione, conciliazione e sostegno alla cura come base per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di rafforzare il benessere delle famiglie e la coesione sociale del Paese.