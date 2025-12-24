Famiglia in crisi e figli al centro, il valore della coordinazione genitoriale





MILANO (ITALPRESS) – La famiglia vive una stagione complessa, segnata da cambiamenti profondi che mettono alla prova la stabilità e la capacità educativa: le pressioni della vita quotidiana, i ritmi frenetici, le difficoltà economiche e un tessuto sociale sempre meno coeso rendono difficile mantenere un clima e un dialogo sereno. In questa realtà in trasformazione il ruolo dei genitori è ancora più centrale: sono loro prima di tutto a offrire ai bambini e ai ragazzi un riferimento solido, un luogo affettivo e simbolico in cui sperimentare la fiducia, sentirsi amati e ascoltati e in cui acquisire la solidità necessaria per affrontare errori e frustrazioni.

“La coordinazione genitoriale è un metodo che viene da Stati Uniti e Canada e che in Italia viene utilizzato da circa 15 anni: serve per quelle coppie che si trovano, in un momento di crisi, a doversi separare in presenza di figli. Si tratta di situazioni di alto conflitto tra i genitori, che si stanno separando e non riescono più a gestire adeguatamente il loro conflitto educativo: il coordinatore genitoriale si rivolge a loro e cerca di orientarli favorendo una mediazione e un dialogo meno conflittuale per sostenerli in questo compito e aiutarli a uscire dalla crisi”, ha dichiarato Carlo Trionfi, presidente dell’Istituto nazionale per la coordinazione genitoriale, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

