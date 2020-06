Famiglie, al via il bando EduCare: 35 milioni per progetti innovativi

“Oggi dal mio ministero pubblichiamo il bando EduCare: 35 milioni per progetti educativi innovativi per bambini e ragazzi a partire dall’estate. Promozione di cittadinanza attiva, lotta alla poverta’ educativa, protagonismo dei ragazzi, peer education, educazione alla tutela dell’ambiente sono tra le sfide di questo progetto che ho fortemente voluto per promuovere l’educazione non formale in tutto il Paese. Liberiamo le energie delle nuove generazioni e investiamo nell’educazione come impegno per tutti”. Lo annuncia la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in un post su Facebook.