Famiglie Arcobaleno, l’ex di Berlusconi: Schlein mi piace molto, a Meloni dico basta scontri

“La Schlein mi piace molto come persona e come donna perche’ e’ una combattente. Alla Meloni non chiediamo scontri, e’ venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra perche’ i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia. Dovrebbe riflettere perche’ non e’ una guerriglia tra chi e’ omosessuale ed etero”. Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e moglie di Paola Turci, a margine della manifestazione in Piazza della Scala a Milano, organizzata da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e CIG Arcigay, dopo lo stop imposto al Comune alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali.