NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il protezionismo è in genere un problema in un mondo che deve sempre dare la possibilità di ampliare i mercati: i mercati devono avere delle regole, quando ci sono regole chi ha qualità riesce a vendere meglio”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione del via a New York della 68^ edizione del Summer Fancy Food.

(intervista di Stefano Vaccara)

