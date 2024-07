Fanpage, Meghnagi: bene condanna antisemiti, ma perchè non si guarda a sinistra?

Milano, 3 lug. (askanews) – “È giusto chiarire la posizione. Ma soprattutto è giusto condannare, come ha fatto in modo unanime tutto il centrodestra, le malefatte di questi giovani. Per noi ebrei sono intollerabili. A questi ragazzi bisognerebbe far vedere almeno tre volte ‘Schindler’s List’ e bisogna educarli, perché sono ignoranti”. Lo dice Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, inunaintervista al Corriere della Sera, commentando la lettera di Giorgia Meloni a seguito dell’inchiesta di Fanpage.

Alla domanda se sia rimasto stupito dai comportamenti dei giovani, quindi, Meghnagi risponde: “Sì, perché con questo corso di FdI pensavamo che la nuova generazione di esponenti del partito fosse educata su quanto accaduto 80 anni fa”. E poi rimarca: “Ho parlato più volte con Ester Mieli, era sconvolta. E ho parlato anche con tanti esponenti del partito dicendo loro che nel 2024 non è accettabile tutto questo. Ma aggiungo una cosa. Perché Fanpage non va a mettere le cimici nei centri sociali? O nelle moschee? Perché non ci fanno sentire cosa dicono degli ebrei nei luoghi vicini alla sinistra? Vorrei sentire una parola di condanna da parte della sinistra per tutto quanto è successo negli ultimi 8 mesi: 1.100 manifestazioni pro-Pal; le aggressioni a Milano durante la parata del 25 Aprile. Dove sta il Pd? Dove stanno le voci autorevoli, come quelle di Bonaccini, Letta, Franceschini? Dov’è il vecchio Pd che difendeva noi ebrei?”.