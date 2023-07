Fantasy day, dopo l’edizione record con 8.000 presenze torna a settembre e continua tutto l’anno

“L’edizione 2023 del Fantasy Day è andata oltre le più rosee aspettative ed ha registrato un record di presenze senza precedenti. In un solo weekend a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano si sono avvicendati più di 8.000 tra ragazzi e adulti che hanno partecipato alle attività proposte e hanno interagito con gli ospiti arrivati da tutto il mondo”. Queste le parole di Maria Germano, ideatrice ed “anima” del Fantasy Day, che prosegue: “Grazie al Sindaco Giorgio Zinno e a tutta l’Amministrazione comunale, che sostengono da anni il progetto dell’Associazione Culturale ALTANUR, il Fantasy Day si attesta come una delle principali Fiere del Fantastico del Sud Italia che non si limiterà più alle sole edizioni estive ma continuerà per tutto l’anno con le attività del Fantasy Day On Going”.

E’ grande la soddisfazione degli organizzatori del Fantasy Day 2023, progetto incluso nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” – “San Giorgio M.A.G.I.E. Momenti Artistici Giocosi Interattivi Educativi”, che ha proposto dal 9 all’11 giugno un programma ricco e articolato. Il Fantasy Day infatti continua il suo percorso di crescita sul territorio ma si è fatto notare anche all’estero per la qualità e per la varietà delle sue proposte: apprezzamenti e video di ringraziamento arrivano dai registi dei tantissimi corti arrivati da tutto il mondo per la Prima Edizione del Fantasy Day Film Festival e persino la TV DGDG della KBS – Korean Broadcasting System, la tv pubblica della Corea del Sud, ha partecipato alla fiera cui ha dedicato ampi servizi. Il lavoro svolto dal 2007 ad oggi da un team che si avvale di giovanissimi appassionati attenti alle novità nei vari settori ha coinvolto anche il pubblico di quest’anno, che si è trovato immerso in un’atmosfera fantastica e familiare al tempo stesso.

Tutto questo è puntualmente riportato nelle foto e nei video che sui social stanno raccontando quanto siano stati contagiati anche gli ospiti: dal doppiatore di Harry Potter Alessio Perino agli esperti del Signore degli Anelli Oronzo Cilli, Frank Valinor, Paolo Nardi e Riccardo Ricobello; dagli youtuber La Sedia a 2 Gambe e Paride The Pruld alla Scuola Italiana di COMIX; dal regista e sceneggiatore Rosario Gallone fondatore della PIGRECOEMME al regista Luigi Cozzi che ha ricevuto il premio alla carriera; dagli scrittori Monica Zunica e Francesco Falconi allo sceneggiatore e scrittore di fortunate serie TV Simone Laudiero, dalla sceneggiatrice Laura Cascio alle illustratrici e autrici Tiziana e Valentina Battista e Diana Gallese, dall’artista Marco Chiuchiarelli a tantissimi altri esperti di ogni settore del Fantastico.

Ma l’Associazione Altanur è già al lavoro per le attività autunnali e invernali, quelle del Fantasy Day On Going: “Il primo appuntamento – conclude Maria Germano – è previsto per sabato 28 ottobre nella Fonderia di Villa Bruno dove si svolgerà la grande festa di Halloween che durerà tutto il giorno. Ci saranno infatti giochi, laboratori e attività per tutta la famiglia e l’evento clou sarà la mostruosa Halloween Night. Nelle feste di natale invece, il 23 dicembre, si svolgerà il secondo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di Harry Potter, il Ballo del Ceppo che viene narrato nel IV libro della saga “Harry Potter e il Calice di Fuoco” e che apre il torneo Tremaghi. Per ora non possiamo svelare altro, continuate a seguirci perché vi promettiamo un inverno ricco di novità. Per il momento grazie a tutti per l’affetto che ci dimostrate, buona estate, ci rivediamo a settembre”.