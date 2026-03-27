Fantazoo, l’esperimento animato nato da un fumetto muto e diventato un cult televisivo

di Alessandro Spagnuolo

Mettiamolo subito in chiaro senza girarci troppo intorno: Fantazoo, chiamato in Giappone Geragera Boes monogatari (げらげらブース物語, Geragera Būsu monogatari) mentre in Olanda è conosciuto come Boes, tratto dal fumetto Ox Tales, non è un anime*, almeno non nel senso in cui intendiamo la parola. Non nasce da un manga**, non ha quella struttura narrativa tipica delle serie giapponesi, e soprattutto non segue quelle dinamiche produttive che siamo abituati a riconoscere quando parliamo di anime “puri”. Però — ed è qui che la cosa si fa interessante — dentro c’è comunque il Giappone, eccome se c’è.

Siamo davanti a una di quelle strane creature ibride degli anni ’80, nate quando l’animazione internazionale cominciava a mescolare stili e culture: un pò Europa, un pò Giappone, e nel mezzo un esperimento curioso e originale. Non siamo in Olanda soltanto per le scenografie o i riferimenti culturali, ma anche per quell’umorismo un po’ surreale che attraversa tutta la serie, difficile da incasellare, proprio per questo affascinante, con il suo miscuglio di avventura, comicità e dettagli che sanno di un tempo in cui si osava sperimentare.

La verità è che Fantazoo è uno di quei prodotti che vedevi da piccolo senza sapere minimamente cosa stessi guardando. Non era pubblicizzato come anime, non aveva quell’aura “giapponese” evidente, ma allo stesso tempo non sembrava nemmeno un classico cartoon occidentale. E infatti non lo è. È un mix strano, quasi fuori tempo, che oggi riguardato con occhi più consapevoli ti fa dire: ok, qui c’è qualcosa di diverso.

E poi c’è tutta quella vibe anni ’80 che oggi è impossibile da replicare: libertà totale, zero paura di essere nonsense, personaggi che sembrano usciti da una gag disegnata alle tre di notte. Non servivano leggende complesse, mondi elaborati o trame intricate da seguire di fila. Bastava un’idea assurda, e l’episodio era pronto.

Quindi no, non lo tratteremo come un anime classico. Sarebbe proprio l’approccio sbagliato. Fantazoo va preso per quello che è: una specie di fossile vivente dell’animazione globale, uno di quei pezzi strani che non fanno rumore ma che, se sei cresciuto in quel periodo (come me), ti rimangono incollati addosso per sempre.

Etimologia del nome

Il nome “Boes” è quello del personaggio principale nel fumetto originale olandese e deriverebbe da un antico termine germanico per indicare il bue. Il titolo internazionale Ox Tales significa letteralmente “Racconti del bue”. La scelta italiana Fantazoo è più colloquiale: richiama la fantasia (per l’aspetto fiabesco) unita a zoo (per gli animali); non esiste però un’etimologia ufficiale confermata. In giapponese il titolo Geragera Būsu monogatari include “geragera” (onomatopea del riso fragoroso) e “busū” (Boes, il nome del personaggio), tradotto come “Le storie di Boes, che ride a crepapelle”.

Trama (senza spoiler)

La serie segue le buffe avventure di Alvaro (nella versione originale Boes), un bue un po’ ingenuo che fa il fattore nel Fantazoo, una grande fattoria-più-zoo popolata da ogni tipo di animale. Al suo fianco c’è l’amica Camilla, una tartaruga parlante con accento toscano. Ogni episodio, di circa 12 minuti è un insieme di gag comiche: Alvaro vuole aiutare gli altri animali a risolvere problemi banali (es. problemi con le talpe scavabuchi o una festa in fattoria), ma finisce inevitabilmente per combinare disastri esilaranti. Gli unici due personaggi che parlano in modo esteso sono Alvaro (accento romano nel doppiaggio italiano) e Camilla (accento fiorentino); gli altri animali emettono versi o battute occasionali. Non c’è una trama unica o una continuity complessa: ogni sketch è autoconclusivo, pensato più che altro per far sorridere con situazioni assurde. Nonostante la semplicità, l’humor funziona grazie ai personaggi caricaturali e alla spiccata comicità visiva.

Episodi

Fantazoo/Ox Tales è composta da 52 episodi (ognuno di circa 24–25 minuti, in realtà 2 segmenti da 12 minuti) trasmessi originalmente dal 7 aprile 1987 al 29 marzo 1988 sulla rete TV Tokyo, in Giappone. È stata realizzata da Telecable Benelux B.V. dei Paesi Bassi e dallo studio Telescreen Japan Inc., che ha collaborato con Tatsunoko Production (タツノコプロ?, Tatsunoko Puro), con la regia di Hiroshi Sasagawa (笹川ひろし, Sasagawa Hiroshi) e Maki Nakahara (中原 真樹, Nakahara Maki) alla co-regia. Gli sceneggiatori principali sono Nobuyuki Hashimoto (橋本 信之, Hashimoto Nobuyuki), Shigehisa Shiba (芝 重久, Shiba Shigehisa), Keiko Maruno (丸野 慶子, Maruno Keiko) e altri. La produzione è stata curata congiuntamente tra il Giappone e i Paesi Bassi, ed è tratto dal popolare fumetto olandese Boes. In Italia fu trasmesso per la prima volta da Odeon TV nel marzo 1989, poi riproposto da varie televisioni locali. Ogni episodio comprende scene brevi e musica allegra, per un totale di 104 mini-avventure da 12 minuti (in pratica 51 episodi da mezz’ora).

Fumetto originale

Prima che diventasse un cartone, tutto nasce da un fumetto europeo che ha una natura molto diversa da quello che si potrebbe immaginare guardando la serie animata. Boes (ブース), creato alla fine degli anni Settanta dagli olandesi Wil Raymakers e Thijs Wilms, è una striscia umoristica che punta tutto sulla semplicità e sull’immediatezza.

La sua caratteristica più particolare è l’assenza quasi totale di dialoghi. È un fumetto che si legge attraverso le immagini, costruito su gag visive rapide e dirette, senza bisogno di spiegazioni. Questo lo rende estremamente universale: funziona indipendentemente dalla lingua e dal contesto culturale, perché si basa su un tipo di comicità che arriva subito, senza filtri.

Il protagonista, Boes, è già nella sua forma originale molto simile a quello che poi diventerà Alvaro, ma nel fumetto è ancora più essenziale. Non ha una vera evoluzione, non ha una psicologia definita: è un personaggio che esiste per far funzionare la gag. Ogni striscia è un piccolo meccanismo comico che si apre e si chiude nello spazio di poche vignette, senza continuità narrativa.

Ed è proprio questa semplicità a renderlo così efficace e, allo stesso tempo, perfetto per essere adattato. Quando si passa all’animazione, molte cose cambiano — soprattutto con l’introduzione dei dialoghi e di una caratterizzazione più marcata — ma la base resta quella: una comicità visiva, immediata, quasi istintiva.

Il fumetto ha avuto anche una vita editoriale molto lunga, ben più estesa rispetto alla serie animata. È stato pubblicato per anni su giornali e raccolto in diversi volumi, diventando una presenza costante nel panorama del fumetto umoristico europeo. In Italia è arrivato in maniera più discreta, ma le raccolte pubblicate negli ultimi anni hanno permesso di riscoprirlo anche qui.

Guardandolo oggi, Boes colpisce proprio per questa sua essenzialità. In un’epoca in cui tutto tende a essere spiegato, costruito e approfondito, è un esempio di come si possa fare intrattenimento efficace con pochissimi elementi, puntando tutto sul ritmo e sull’intuizione visiva. Ed è da lì che nasce, in fondo, tutto quello che poi ritroviamo in Fantazoo.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Il design grafico è volutamente semplice e cartoonesco. I personaggi hanno linee morbide e colori vivaci, senza realismo né dettagli eccessivi. L’animazione, pur essendo fluida, resta modesta: i movimenti sono essenziali (niente effetti da serie d’azione), sostenuti principalmente dalle gag visive e dalle espressioni buffe degli animali. Nonostante ciò lo stile asciutto si sposa bene con lo humour demenziale: ogni vignetta (e scena animata) concentra l’attenzione sui personaggi esagerati (il bue grottesco, la tartaruga buffa, ecc.) piuttosto che sull’ambiente. In generale lo staff non puntò a realismo o grande spettacolarità, ma a un’animazione funzionale che mette in risalto le gag comiche con uno stile “nazional-popolare”: genuino e immediato, idoneo a una serie per famiglie.

Musiche

La musica mixa sonorità leggere e ritmate, con ampio uso di fiati (in particolare sax jazz). Gli autori delle musiche, Shinsuke Kazato (風戸 慎介, Kazato Shinsuke) e Claus van Mechelen hanno realizzato un tema principale spensierato.

Sigla giapponese originale: “君のフリーダム” (Kimi no Freedom), un brano pop energico cantato dai Raffle, usato come opening televisiva.

Sigla italiana ufficiale: intitolata “Fantazoo – Le allegre avventure di Alvaro e Camilla”, mantiene la melodia saltellante adattandola con un testo giocoso in italiano

Film animati, live action, spin-off

Non esistono film animati tratti da Fantazoo o Ox Tales, né live action o spin-off. Il suo mondo narrativo è rimasto autonomo, senza espansioni editoriali o multimediali dirette oltre la serie madre e le pubblicazioni a fumetti originali.

Ordine cronologico

Essendo composta solo da episodi autoconclusivi, la visione consigliata è semplicemente nell’ordine di trasmissione originale. In Giappone furono trasmessi in successione cronologica dalla 1^ alla 52^, e così può essere seguito chi vuole godersi l’intera saga. Non ci sono prequel o capitoli fuori ordine, quindi per apprezzare l’evoluzione delle gag basta iniziare dal primo episodio e procedere fino all’ultimo. In Italia le raccolte TV e le VHS/CD seguivano essenzialmente questo ordine: ogni puntata rispetta la continuità minima della “fattoria di Alvaro”, ma in pratica gli episodi sono indipendenti l’uno dall’altro.

Premi

Fantazoo non ha ricevuto premi o candidature importanti. Trattandosi di una serie comica rivolta soprattutto a bambini e diffusa su emittenti locali, non si registra alcun riconoscimento in festival dell’animazione o award nazionali. Rimane comunque un piccolo cult popolare, apprezzato dal pubblico per anni in diversi Paesi.

Videogiochi

Non esistono videogiochi ufficiali dedicati a Fantazoo.

Censura italiana

Non si registrano censure sostanziali nella versione italiana. Gli episodi trasmessi sono (salvo tagli minori per esigenze di palinsesto) sostanzialmente integri rispetto alla versione originale. L’unico grande cambiamento fu l’adattamento doppiaggio: Alvaro e Camilla infatti parlano in italiano usando forti inflessioni dialettali, elemento che non c’è nella versione giapponese. Anche il nome del protagonista fu italianizzato (da Boes a Alvaro). Per il resto il contenuto è rimasto fedele: non ci sono riferimenti violenti o sessuali che avrebbero potuto richiedere tagli o modifiche di sorta.

Curiosità

Fumetto ancor vivo – Boes, fumetto olandese a strisce iniziato nel 1979 . Sorprendentemente, erano brevi, senza dialoghi o con dialoghi minimi , e puntavano tutto sull’ umorismo visivo immediato. Questa struttura minimale e universale ha reso il fumetto perfetto per una trasposizione animata : bastava un design chiaro dei personaggi e delle situazioni per far funzionare le gag in qualsiasi lingua e mercato, e ancora oggi vengono pubblicate ogni giorno sui giornali olandesi.

Iconico stile di Alvaro – Il look di Alvaro è un omaggio diretto alle sue origini olandesi , ideato dai creatori della serie per trasformare un bue in un buffo agricoltore dei Paesi Bassi. La scelta della tuta rossa e dei classici zoccoli di legno gialli (chiamati Klompen) serve a creare un forte contrasto visivo con l’ambiente s elvaggio della giungla , sottolineando la sua natura civilizzata ma profondamente goffa .

– Il di è un alle sue origini , ideato dai per trasformare un La scelta della e dei classici (chiamati Klompen) serve a creare un s , sottolineando la sua ma . Raccolte a colori. In Italia sono disponibili 12 volumi raccolta a fumetti di Fantazoo, ognuno di 96 pagine a colori, che raccolgono circa 300 strisce mute.

Co-produzione giapponese – Per trasformare il fumetto in animazione, il progetto coinvolse TV Tokyo e lo studio Tatsunoko Production , veterano dell’ animazione giapponese con esperienze su serie come Time Bokan e Superauto Mach 5 . La regia di Hiroshi Sasagawa ha dato un ritmo dinamico agli episodi, rispettando le gag originali ma aggiungendo elementi tipici dello stile giapponese , come espressività dei personaggi e montaggio serrato , senza perdere l’anima europea della serie.

Gnappetta. Il bue protagonista chiama affettuosamente la sua amica tartaruga “Gnappetta”. Questo soprannome buffo (senza equivalenti in altre lingue) enfatizza la comicità del doppiaggio italiano.

Camilla maschio nei fumetti. Nelle strisce olandesi l’amica di Boes era inizialmente un maschio di nome Jack Turtleson , mentre nella serie giapponese e italiana è diventata Camilla , una tartaruga femmina dall’accento toscano, questa modifica ha aumentato la dinamica dei personaggi e reso la serie più equilibrata e divertente, creando un duo comico perfettamente funzionante tra Alvaro e Camilla.

Dal silenzio alla voce – Nei fumetti i personaggi erano mutissimi e comunicavano solo attraverso gesti ed espressioni visive. Nella versione animata , invece, la scelta fu di dar loro voce, trasformando la comicità visiva in una comicità più “recitata” . Questa decisione ha permesso ai doppiatori di imprimere carattere ai protagonisti, rendendo Alvaro e Camilla più vicini agli spettatori e meno astratti rispetto alle strisce originali.

Frase cult. Una delle battute più famose è “Te possino ammazzare il latte!” , che gli idiomi dialettali rendono memorabile. Questa espressione, che sembrerebbe assurda (un toro che augura “ti possano ammazzare il latte”), in realtà è un modo di dire scherzoso del dialetto ciociaro che significa “ti possano prendere a martellate” . Il senso del saluto è quindi parodico e demenziale.

Debutto italiano – In Italia, la serie arriva nel 1989 grazie a Odeon TV . Il doppiaggio locale aggiunge un tocco unico: Piero Tiberi dà la voce romanesca ad Alvaro , mentre Graziella Polesinanti doppia Camilla con accento toscano. Queste scelte linguistiche rendono immediatamente riconoscibili i personaggi e contribuiscono a creare un ricordo affettivo forte negli spettatori italiani , facendo sentire la serie più vicina alla loro cultura pur mantenendo l’ anima internazionale.

– In Italia, la grazie a . Il doppiaggio locale aggiunge un tocco unico: , mentre con Queste scelte linguistiche rendono immediatamente , facendo sentire la pur mantenendo l’ Diffusione limitata. Stranamente, Fantazoo non andò mai in onda sulle reti nazionali maggiori in Italia, ma fu un fenomeno da canali locali (Odeon TV e altri). Col tempo è comunque diventato un cult anni ’80, riscoperto da intere generazioni in video e ristampe.

Tucano narratore assente – Nella versione internazionale, un tucano narratore, chiamato Towilla, accompagna gli episodi, fornendo commenti divertenti e introducendo le situazioni. In Italia, invece, il personaggio compare pochissimo, e il ruolo di narratore viene quasi del tutto eliminato. Questo cambiamento modifica leggermente il ritmo delle gag, ma lascia spazio alle interazioni dirette tra i due protagonisti e gli altri animali, accentuando l’immediatezza comica.

Conclusione

Fantazoo è un cartone pieno di sano humour demenziale, che colpisce per la sua originalità innocente e l’alchimia comica dei personaggi. Lo stile spartano delle animazioni è compensato da gag rapidissime e da un doppiaggio ricco di coloritura regionale. Oggi Fantazoo è considerato un piccolo cult pop degli anni ’80: la sua ricezione attuale è improntata alla nostalgia e all’affetto di chi l’ha visto da bambino. Culturalmente ha il valore storico di una co-produzione transnazionale unica nel suo genere (Giappone–Olanda) e rimane un esempio raro di animazione destinata ai più piccoli ma ricercato anche dagli adulti per il suo humour surreale, capace ancora oggi di strappare una risata genuina e di rappresentare un pezzo di memoria collettiva per gli appassionati di anime e fumetti vintage.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo acquistarla o noleggiarla.

Buona visione



*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi: Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

Manga one-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

Mecha

Il termine mecha (メカ) — abbreviazione di mechanical — indica un genere dell’animazione e del fumetto giapponese incentrato su robot giganti pilotati o controllati da esseri umani. Nato negli anni ’60 con serie come Tetsujin 28-go (鉄人28号), il genere esplose nel decennio successivo grazie a Mazinga Z (マジンガーZ) di Gō Nagai, che introdusse l’idea del pilota all’interno del robot, trasformando la macchina in un’estensione dell’uomo.

Negli anni ’70 e ’80 i mecha divennero un fenomeno di massa, evolvendosi in due filoni principali:

Super Robot , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come , Ufo Robot Goldrake , Daiking, Getter Robot. , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come Jeeg Robot d’acciaio

Real Robot, più realistico e militare, inaugurato da Mobile Suit Gundam ( 機動戦士ガンダム ) nel 1979, dove i robot sono armi e i conflitti hanno un peso politico e umano, Macross, Patlabor, Armored Trooper VOTOMS.

Il fascino dei mecha risiede nel loro equilibrio tra potenza tecnologica e dramma umano: sono storie che raccontano la fusione tra l’uomo e la macchina, tra progresso e identità, tra mito e futuro.

Negli anni ’90 e 2000 il genere si è rinnovato con opere più psicologiche come Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shin Seiki Evangerion) di Hideaki Anno, e più di recente con rivisitazioni moderne come Code Geass (コードギアス) o Gurren Lagann (天元突破グレンラガン, Tengen Toppa Guren Ragan).

Manhwa

Il termine manhwa indica i fumetti prodotti in Corea del Sud, e in alcuni contesti si riferisce anche al fumetto coreano in generale. La parola è composta da due ideogrammi cinesi: “man” (漫) che significa “libero, spontaneo, senza limiti” e “hwa” (畵) che significa “disegno, pittura”. Quindi, letteralmente, manhwa può essere tradotto come “disegno spontaneo” o “fumetto libero”.

Il manhwa si distingue dal manga giapponese soprattutto per stile grafico, formato di pubblicazione e modi di lettura:

Formato e distribuzione: tradizionalmente pubblicato su riviste settimanali o mensili, spesso in bianco e nero, ma con la crescente diffusione dei webtoon, molti manhwa oggi sono realizzati per la lettura digitale, con pagine verticali ottimizzate per smartphone.

Stile artistico: i tratti tendono a essere più realistici rispetto al manga, con attenzione ai dettagli architettonici e all’abbigliamento.

Temi e target: i manhwa spaziano dai generi romantici e scolastici agli action, horror e fantasy, spesso con una narrazione più matura e drammatica, riflettendo differenze culturali tra Corea e Giappone.

In sintesi, il manhwa è il corrispettivo coreano del manga giapponese, ma con caratteristiche peculiari che lo rendono immediatamente riconoscibile, soprattutto nella grafica e nella fruizione digitale moderna.

OAV o OVA

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.