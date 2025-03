Fantini: (Ig-Ibd): “Con mirikizumab ottimi risultati sui pazienti con Crohn”

(Adnkronos) – “Mirikizumab ed è un anticorpo monoclonale che blocca in maniera selettiva l’interleuchina 23 (Il-23), uno dei fattori principalmente coinvolti nell’indurre e mantenere l’infiammazione cronica dell’intestino” che è “responsabile di una serie di sintomi invalidanti come la diarrea, il dolore addominale, ma anche di sequele a lungo termine come stenosi e fistole che spesso richiedono l’intervento chirurgico. Già approvato in una malattia simile, la colite ulcerosa, oggi trova approvazione” in Europa “anche per la malattia di Crohn”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Claudio Fantini, segretario generale di Ig-Ibd (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease) e professore ordinario di Gastroenterologia, università degli Studi di Cagliari, direttore della Sc di Gastroenterologia, Aou di Cagliari, commenta il via libera in Europa della terapia con cui “potremo finalmente trattare” anche i pazienti con malattia di Crohn.

L’approvazione di mirikizumab “si basa sui risultati ottenuti da un complesso programma di sviluppo” con gli studi “Vivid 1 e 2. Il primo ha esplorato l’efficacia di questo farmaco nella malattia di Crohn nel breve e nel lungo termine, inteso come un anno – illustra Fantini – Vivid 2 è un programma di estensione dello studio in cui i pazienti sono stati trattati oltre 2 anni. I risultati principali di questo programma di studio hanno dimostrato una ottima efficacia del farmaco. Lo studio è stato disegnato proprio per mimare quella che è la normale pratica clinica, la normale gestione di questi pazienti in ambulatorio. In particolare ha dimostrato come quasi il 50% dei pazienti che ottengono una risposta clinica a 12 settimane, raggiungono una remissione completa dei sintomi a un anno”. In particolare “abbiamo notato” che si tratta di una “remissione senza bisogno di corticosteroidi, una delle terapie che cerchiamo di evitare proprio a causa degli importanti effetti collaterali che possono dare”.

Oltre all’efficacia clinica si è ottenuta una “remissione endoscopica, cioè la guarigione delle ulcere a livello intestinale – precisa lo specialista – Sono stati presi anche in considerazione nuovi” sintomi “clinici, come l’urgenza evacuativa, estremamente invalidante”, che si riduce “già nelle prime settimane di trattamento, con il miglioramento della qualità di vita del paziente”. I dati dal Vivid 2, “quindi sul trattamento oltre l’anno – aggiunge Fantini – hanno dimostrato che circa l’80-90% dei pazienti che inizialmente avevano iniziato la terapia, rimane in remissione”. Questo significa che “se nel paziente questa terapia funziona, funziona per un lungo periodo di tempo, e che quindi c’è la possibilità di trattare per molto tempo questi pazienti con ottimi risultati”. Tutti i pazienti affetti da queste malattie infiammatorie dell’intestino “sanno benissimo come purtroppo non ci sia una cura definitiva – conclude – La possibilità di avere a disposizione nuovi farmaci, con nuovi meccanismi di azione, rappresenta una possibilità in più per i nostri pazienti di avere la prospettiva di rimanere in remissione, con lo stesso farmaco, più a lungo”.