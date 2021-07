Far crescere l’export del Sud, Di Maio: Al lavoro con Carfagna. A Sorrento a ottobre centinaia di investitori europei

“Le Regioni del Mezzogiorno detengono ancora una quota troppo piccola nel nostro export, circa 43 miliardi nel 2020, ovvero il 10% circa dell’export italiano. La Campania, pur essendo la regione meridionale con il maggiore volume di esportazioni, il 24,7% delle esportazioni totali del Mezzogiorno, ha ancora un grande potenziale da sfruttare, che l’ultimo Rapporto Ice stima in 8 miliardi di euro. Occorre liberare questo potenziale con ulteriori strategie e strumenti mirati”. Lo afferma il ministro degli esteri Luigi Di Maio nella lettera inviata all’assemblea di Cna Campania Nord a Napoli. Nella missiva Di Maio sottolinea che “in quest’ottica abbiamo voluto rafforzare la collaborazione con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale con un Protocollo d’Intesa con la Ministra Carfagna con l’intento di migliorare il posizionamento internazionale delle imprese del Mezzogiorno”. Di Maio ricorda anche che “quest’anno l’Italia e’ protagonista dell’agenda internazionale, in particolare, ma non solo, con la Presidenza del G20. Alla vigilia della Ministeriale Commercio G20, infatti, il 9-10 ottobre ospiteremo a Sorrento il “G20 Innovation League” un evento dedicato a start-up e innovazione tecnologica. Per la prima volta, riuniremo una platea di 100 investitori internazionali e oltre 100 start-up provenienti da tutti i Paesi membri del G20 e dalle nazioni ospiti, per affrontare le grandi sfide tecnologiche e stimolare investimenti internazionali nel settore dell’innovazione”.