Fare cultura a Capri, il sondaggio del Premio San Michele sarà un libro in ricordo di Massimo Milone

Che cosa vuol dire far cultura in un’isola come Capri. A chiederselo, e a chiederlo a “capresi e amici dell’Isola”, è stato il Premio Capri-S. Michele che adesso ringrazia quanti “hanno inviato contributi all’indagine sul far cultura nell’Isola di Capri, indetta nel ricordo di Massimo Milone”. Fu infatti il noto giornalista scomparso poco più di un mese fa a dire una volta che “l’Isola di Capri è il luogo più difficile al mondo per far cultura”. Milone, si ricorda in una nota, “nel 1999 aveva ottenuto il Premio Capri-S. Michele Giovani della XVI edizione; nel 2005 il Premio Capri-S. Michele Comune di Anacapri della XXII edizione; nel 2017 gli era stato assegnato il Premio Capri-S. Michele di Giornalismo Italo de Feo della XXXIV edizione. Con i suoi servizi televisivi è stato uno dei maggiori sostenitori e divulgatori del Premio Capri-S. Michele. Era nostra intenzione chiedergli di voler esporre le ragioni della sua affermazione, ma gli avvenimenti che si sono succeduti l’avevano finora impedito. E la sua improvvisa scomparsa avvenuta il 9 maggio di questo 2023 l’ha reso impossibile”. Di qui la decisione di “chiedere a Capresi e ad Amici dell’Isola di voler dare una personale risposta alla domanda, ispirata dalla sua affermazione: E’ vero che l’Isola di Capri è il posto più difficile al mondo per far cultura? E di voler poi specificare le ragioni della risposta, sia se positiva, sia se negativa”.

Le risposte già pervenute e quelle attese in questi giorni (a torreanacaprese@yahoo.it o alla Segreteria del Premio Capri-S. Michele, Casella postale 83, 80071 Anacapri), “dopo esplicito consenso degli autori, saranno raccolte in un volumetto che sarà edito in onore di Massimo Milone, anche per contribuire alla conoscenza della cultura dell’Isola di Capri ed a quella della sua attuale situazione”.

La “Lettera” di invito è nel sito del Premio Capri San Michele e può essere richiesta alla Segreteria del Premio torreanacaprese@yahoo.it.