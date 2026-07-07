Fare RETE per fare Inclusione e Sviluppo in Abruzzo

L’evento tenutosi nella sede della Giunta Regionale dell’Abruzzo

L’Aquila, 7 lug. (askanews) – Un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico, impresa e associazioni, patrocinato dall’Intergruppo Parlamentare Aree interne, comuni montani e isole minori del Senato della Repubblica e dalla Commissione Regionale Pari Opportunità del Consiglio regionale dell’Abruzzo.Al centro del dibattito, il valore degli investimenti in innovazione, inclusione e competenze, e la collaborazione tra pubblico e privato come leva di sviluppo per il territorio. Le parole del Sen. Guido Quintino Liris, Membro Commissione Bilancio Senato della Repubblica: “Il concetto dell’inclusione, insieme a quello della socialità, è un tema importante perché mette tutti coloro che vivono sul territorio, a prescindere da quelle che sono le caratteristiche fisiche, psicologiche, sociali e le proprie peculiarità, nelle condizioni di poter rendere al meglio, di poter esprimere il massimo delle proprie capacità nella maniera più opportuna, migliore e performante possibile, e lo fa con un rapporto virtuoso con le istituzioni.” Per Sanofi “fare rete” significa mettere a sistema competenze, visioni e responsabilità diverse, creando le condizioni affinché istituzioni, imprese, università, associazioni e comunità possano contribuire insieme alla crescita del sistema salute, alla formazione di nuove figure professionali e allo sviluppo del territorio.Proprio in questa prospettiva, Sanofi, la Commissione Pari Opportunità e l’Università degli Studi dell’Aquila intendono avviare una collaborazione per rafforzare il collegamento tra formazione universitaria e mondo del lavoro: valorizzare il talento, promuovere competenze e far conoscere alle nuove generazioni le opportunità professionali offerte dal settore delle Life Science.Un’intesa che nasce in Abruzzo, con particolare attenzione ai modelli professionali inclusivi. L’intervista di Fulvia Filippini, Public Affairs Country Head Sanofi: “Siamo particolarmente felici di essere oggi ospiti della Giunta Regionale per promuovere questo dibattito dal titolo significativo. Vogliamo approfondire il tema del territorio, del legame con il territorio ma anche il tema dell’inclusione. È questo un po’ il focus del dibattito di oggi. Per noi l’Abruzzo è una regione particolare, una regione molto importante perché qui abbiamo l’hub strategico di produzione.” Un patto tra impresa, accademia e istituzioni che candida l’Abruzzo a laboratorio nazionale di sviluppo inclusivo.