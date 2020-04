Fare soldi con internet, un’opportunità da non perdere

Arrotondare lo stipendio o crearsi un’opportunità di lavoro partendo da zero e a costi ridotti. Sono le due strade principali che segue, al momento, chi guarda al web come fonte di reddito. Alle attività ormai tradizionali, come il trading e il negozio online, se ne stanno affiancando altre.

Molte di queste rientrano ormai nel campo della consulenza, soprattutto per quanto riguarda il settore del benessere (con video tutorial sugli allenamenti o collegamenti in video conferenza per veri e propri corsi a distanza) e quello della moda, della cucina e delle tendenze. Guadagnare con internet sta diventando sempre più semplice ed il mercato è accessibile a una vastissima platea di aspiranti imprenditori fai da te.

I settori tradizionali

Il negozio online resta in cima alla lista degli investimenti, sia che si tratti di venditori già provenienti dall’esperienza del locale fisico, sia che a entrare in questo segmento commerciale siano persone che vogliono svolgere questa attività nel tempo libero o trasferire del tutto sul web il proprio business.

In ogni caso, per intraprendere questo tipo di attività, bisogna avere chiaro cosa vendere, come approvvigionarsi e quali canali utilizzare per la vendita. I player più importanti offrono anche la possibilità di promuovere i prodotti con le loro vetrine, mentre nel caso di un negozio non agganciato alle principali piattaforme di vendita online è necessario pensare all’aspetto promozionale.

E qui entra in gioco un’altra attività, questa più professionale, che è quella del Seo. Ovvero chi si occupa di garantire all’imprenditore del web e ai suoi prodotti un posizionamento di riguardo sui principali canali di ricerca.

A questa attività si affianca, inoltre, quella di advertising che consiste nell’aprire una vera e propria agenzia pubblicitaria online, raccogliere nella propria rete una molteplicità di siti web e offrire al cliente la possibilità di essere presente in questa vasta vetrina, che aggrega di solito un elevato numero di visualizzazioni, a costi non eccessivi.

L’altra attività ormai tradizionale è, invece, quella del trading. Vale a dire la possibilità di investire somme su piattaforme che consentono di svolgere un’attività molto simile a quella professionale. Oggi esistono decine di piattaforme, molte delle quali collegate alle banche per cui, per chi vuole, si può cominciare proprio con il servizio offerto dall’istituto di credito presso il quale si è clienti.

Le piattaforme attive consentono di utilizzare, come tutor, dei trader esperti oppure di iniziare con un periodo di prova e un budget virtuale così da poter fare allenamento e valutare le proprie capacità. Dai titoli azionari alle materie prime, passando per le valute sui siti di trading è possibile acquistare e vendere una molteplicità di prodotti. L’importante è avere ben chiara la propria strategia e sapere quando arrestare la corsa, sia nel momento del guadagno che in quello delle perdite.

Le attività social

In forte ascesa è il mercato delle consulenze online, che si divide tra gli influencer e chi invece ha delle specifiche competenze e intende metterle a frutto per un’ampia platea di clienti. Rientrano in questa seconda categoria quei professionisti che, attraverso il web, offrono i propri consigli a pagamento o con lo scopo di aumentare le visualizzazioni sui siti e blog personali e sfruttare poi questi numeri a fini pubblicitari.

Il mondo degli influencer, molto attivo sui social network, è invece caratterizzato spesso dalla mancanza di specifiche competenze di base che sono compensate dalla capacità comunicativa e dalla originalità dei contenuti. Cucina, moda, viaggi, spesa, animali, giochi per bambini, tutorial: gli influencer sono ormai, per tantissime persone, un riferimento irrinunciabile. E i loro guadagni crescono in maniera esponenziale grazie alle aziende che li sostengono e che, attraverso loro, sponsorizzano i propri prodotti o servizi. Questo avviene al punto tale che, legate sempre al web, stanno nascendo delle agenzie professionali che curano interessi e immagine degli influencer.

Consigli utili

Per fare soldi con internet bisogna avere ben chiaro l’obiettivo: arrotondare lo stipendio mensile o crearsi un lavoro ex novo. Nel primo caso le opportunità offerte dal web sono tantissime e comprendono, ad esempio, anche attività di semplice gestione come la vendita non professionale, grazie a piattaforme che consentono di commerciare oggetti usati o di acquistare e rivendere a distanza qualsiasi tipo di prodotto, oppure la realizzazione di contenuti e la partecipazione a campagne pubblicitarie o di sondaggi a pagamento (qui di solito si ottengono buoni spesa da utilizzare sempre sul web).

Creare un lavoro da zero, invece, presuppone spesso un piccolo investimento che, però, può essere abbattuto grazie alla presenza di siti specializzati che offrono pacchetti per imprese del web a costo ridotto oppure mediante l’affiliazione a grandi aziende che operano in franchising. Vale la pena provare. Il web è un immenso serbatoio di opportunità.