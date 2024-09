Fargnoli (Sidemast): “Per cura psoriasi sensibilizzare medici base”

(Adnkronos) – Anche 12 anni di attesa prima di ottenere le prime terapie specifiche. Per i pazienti con psoriasi curarsi è un’odissea. “I motivi del ritardo nell’inizio dei trattamenti sono da cercare nel territorio. Dobbiamo sensibilizzare i medici di medicina generale a inviare i pazienti dallo specialista, ma anche sensibilizzare lo stesso paziente”. Lo ha detto Maria Concetta Fargnoli, ordinaria di Dermatologia e Venereologia presso l’Università dell’Aquila e vicepresidente di Sidemast (Società italiana di dermatologia e delle malattie sessualmente trasmesse), intervendo alla conferenza stampa a Roma sull’approvazione della rimborsabilità per il farmaco orale deucravacitinib.

L’altro problema è che il paziente rinuncia con facilità alle cure. “C’è una preoccupante tendenza – fa notare Fargnoli – all’abbandono delle terapie appena c’è un miglioramento, oppure si dilazionano gli intervalli di assunzione del farmaco senza che venga indicato dal medico. Problemi che nascono dalla sottovalutazione della condizione”.

Al momento “per la psoriasi moderata severa abbiamo diverse terapie – spiega Fargnoli all’Adnkronos Salute – farmaci convenzionali che hanno sicuramente il limite in termini di efficacia, ma soprattutto di trattamento a lungo termine per la tossicità, e poi abbiamo i farmaci innovativi tra cui biologici e piccole molecole. I biologici di prima generazione sono molto efficaci, ma vengono spesso percepiti troppo forti dal paziente che invece vorrebbe, soprattutto nelle forme moderate, un trattamento meno aggressivo”. Tra le richieste dei pazienti “un farmaco che riduca il burden infiammatorio e quelle che sono le comorbidità associate che necessitano una presa in carico multidisciplinare e quindi una collaborazione tra dermatologo, reumatologo, gastroenterologo, solo per fare alcuni esempi. Questa nuova molecola può aiutare i pazienti ad uscire dal guscio e riprendersi la loro vita, perché spesso a causa della psoriasi evitano le relazioni sociali”, conclude.