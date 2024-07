Farina “Necessario mettere in atto partnership pubblico-privato”

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Per il momento economico e sociale in cui ci troviamo, è necessario mettere in atto delle partnership pubblico-privato, mettere in sinergia risorse pubbliche-privato, il primo esempio lo abbiamo visto con la legge di bilancio scorso nella quale è prevista una norma che obbliga le imprese ad assicurarsi e le compagnie di assicurazione ad assicurare le imprese, questo dovrebbe rendere tutte le imprese meno fragili rispetto alle calamità naturali”. Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente Ania, a margine della sesta edizione del “Forum in masseria”, organizzato a Manduria da Bruno Vespa e Comin & Partners. “Noi stiamo lavorando come settore assicurativo per organizzare questa copertura, questo nuovo sistema – ha aggiunto – nella migliore maniera possibile in modo da dare alle imprese i servizi migliori nel tempo più breve”. xc3/vbo