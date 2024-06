Farmaci antidiabete per dimagrire, Ema: Questo uso off-label deve finire

I farmaci antidiabete dimagranti, agonisti del recettore Glp-1, “hanno fatto notizia negli ultimi 2 anni” e in molti avranno “sentito parlare di loro. Quelli più carenti nell’Ue sono Ozempic*, Saxenda*, Trulicity*, Victoza* e questi medicinali sono ovunque, dalle discussioni online sui social media alle dichiarazioni pubbliche delle celebrità, e stanno diventando parte della cultura popolare, quindi sentiamo molto rumore. Ma non possiamo ignorare che c’è anche un aumento dell’uso off-label da parte di persone che non soffrono di diabete o obesità e che vedono gli agonisti del Glp-1 come un possibile farmaco dei miracoli per la perdita di peso”. Questo uso off-label “deve finire”. E’ il monito di Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema. “In quanto ente regolatorio dei medicinali – ha spiegato oggi durante un briefing con la stampa – abbiamo un ruolo da svolgere nella gestione delle carenze ed è per questo che abbiamo fornito raccomandazioni a livello europeo per tutti gli attori coinvolti, per garantire che si conservare questi medicinali per coloro che ne hanno più bisogno”.