Farmaci, in 3 anni +400% di molecole identificate grazie all’IA

La salute è il primo settore per l’uso dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi tre anni c’è stato un aumento del 400% delle molecole in sviluppo nel mondo identificate grazie agli algoritmi dell’Ia”. Lo ha detto il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, in occasione dell’evento Health Innovation Show, organizzato a Roma da Fondazione Mesit. “Grazie all’intelligenza artificiale i tempi di ricerca preclinica per nuove molecole sono diminuiti del 40%. E l’uso dell’intelligenza artificiale – ha detto il presidente di Farmindustria a margine dell’evento – è essenziale anche nel monitoraggio delle terapie: permette un aumento del 20% dell’aderenza terapeutica e un miglioramento della qualità di vita del paziente stimato intorno al 40%”. Per quanto riguarda le tecnologie digitali e il sistema salute, sono attualmente in sviluppo 24.000 nuovi prodotti farmaceutici e medici nel mondo. Mentre la telemedicina, che permette l’accesso ai servizi sanitari anche in aree interne del Paese, è già utilizzata dal 80% delle farmacie. “Tutto questo – ha concluso – è frutto di ricerca e investimenti da parte di tante aziende della farmaceutica, ma il Paese ha bisogno di riforme per garantire e attrarre sempre più investimenti nell’innovazione”.