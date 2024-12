Farmaci: in Italia l’immunoterapia “dual block” contro il melanoma diventa standard

Il Servizio Sanitario nazionale riconosce e rimborsa ufficialmente la combinazione di immunoterapia Nivolumab-Relatlimab come terapia di prima linea del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni. Definita ‘doppio blocco’ perché sono due farmaci che funzionano su due ‘blocchi’ diversi di inibizione del sistema immunitario, con una sola somministrazione. A consacrare questa combinazione è stata la recente pubblicazione del trattamento in Gazzetta Ufficiale, dopo l’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco sulla base dei dati favorevoli dello studio di Fase 2/3 ‘Relativity-047’, i quali indicano che la combinazione nivolumab -relatlimab raddoppia la sopravvivenza dei pazienti. A fare il punto sono stati gli specialisti riuniti a Napoli , in occasione della decima edizione dell’Immunotherapy e Melanoma Bridge. “Una nuova arma si aggiunge ufficialmente alla lotta contro il melanoma, la forma più aggressiva di tumore alla pelle – lo sottolinea Paolo A. Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e del convegno oltre che direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovativo dell’Istituto Pascale di Napoli –. Il melanoma metastatico è la forma più letale della malattia che si manifesta quando il tumore si diffonde dalla pelle ad altri organi. Tuttavia, grazie all’introduzione dell’immunoterapia il melanoma metastatico è diventato sempre più curabile tanto che, ad oggi, oltre la metà dei pazienti con questo tumore avanzato è vivo a 10 anni dalla diagnosi. Con l’approvazione della combinazione nivolumab-relatlimab si punta a migliorare ancora di più questi risultati”. Il melanoma rappresenta il terzo tumore più frequente sia negli uomini che nelle donne al di sotto dei 50 anni ed è un tumore che avanza: in Italia si registrano ogni anno circa 12.700 nuovi casi di melanoma, ovvero 12/15 nuovi casi ogni 100mila abitanti con un’incidenza in continuo aumento anche nella popolazione più giovane, sotto i 40 anni.