Farmacia, un patto per i cittadini: convegno promosso da Petrone con la partecipazione dell’assessore Santagada

Sinergia senza competizione: Pubblico, Accreditato, Farmacia dei servizi, un patto per i cittadini è il titolo della III edizione dell’iniziativa organizzata da Centri Kidney Srl, Farmacie Internazionali della Petrone Group e Centri di diagnostica Ninni-Scognamiglio che si svolge sabato 23 novembre nella sede di Petrone Group a Bagnoli (Viale della Liberazione 111) per offrire un confronto e un aggiornamento su questioni di grande rilevanza per la salute pubblica, servizi che consentono di offrire prestazioni direttamente ai pazienti, al fine di soddisfare le loro esigenze quotidiane di salute e prevenzione.

Durante la manifestazione, che sarà aperta dal saluto del dottor Giovanni Capuano, amministratore Centri Kidney e del cavaliere Carmine Petrone, presidente e fondatore del gruppo Petrone, saranno affrontate numerose tematiche con gli interventi di Ciro Verdoliva, Direttore Generale Asl Na1 Centro, Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli, Ugo Trama, responsabile politiche del farmaco della Regione Campania, Silvestro Scotti, Segretario Generale nazionale Fimmg. Le conclusioni sono affidate a Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al verde del Comune di Napoli. Modera il giornalista Angelo Cirasa. Seguirà un convegno moderato da Giuseppe Matarese, direttore sanitario Centri Kidney durante il quale saranno sviluppate le tematiche scientifiche con un confronto tra esperti e gli interventi del dottore Alessandro Cerrone su Nefropatia diabetica; dottore Antonio M.F. Zarra su Pervietà del forame ovale; dottore Shafik Kurtam sul ruolo del MMG nella patologia cardiorenale; dottore Vincenzo Piscicelli sulla Farmacia dei Servizi; dottore Alessandro Ninni sul ruolo dei Laboratori accreditati nel SSN; dottore Ivan Curcio sul paziente respiratorio e la pneumologia del territorio: vecchie problematiche… nuove soluzioni; dottore Luigi Di Pasquale Luigi sulla cardiologia preventiva. Un appuntamento ormai stabile, una importante occasione per i professionisti del settore per condividere conoscenze e aggiornamenti tecnico-scientifici.