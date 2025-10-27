Farmacie campane, una rete da 2,4 miliardi. In Senato la riforma sugli assetti proprietari

Con 1.748 farmacie attive, di cui 63 pubbliche, la Campania rappresenta uno dei poli più dinamici del sistema farmaceutico italiano. Il comparto regionale sviluppa un giro d’affari di 2,4 miliardi di euro e garantisce occupazione a 8.750 addetti, confermandosi un’infrastruttura sanitaria di prossimità strategica tanto per i cittadini quanto per l’economia regionale.

Proprio sul settore si concentra l’attenzione del Parlamento: la legge annuale per il mercato e la concorrenza (DDL n. 1578), attualmente in discussione al Senato, introduce con l’articolo 6-bis una riforma strutturale degli assetti proprietari delle farmacie. Il provvedimento – firmato dai senatori Giorgio Maria Bergesio (Lega), Ylenia Zambito (PD), Silvia Fregolent (Italia Viva) e Meinhard Durnwalder (SVP) – mira a risolvere le incertezze interpretative aperte dalla legge 124/2017, che aveva esteso la possibilità di partecipazione alle società titolari di farmacia senza chiarire i confini delle incompatibilità professionali e societarie.

«Serve chiarezza – afferma Marco Cossolo, presidente di Federfarma – per dare certezze al mercato, tutelare la libertà professionale dei farmacisti e garantire che la rete delle farmacie continui a rappresentare un presidio efficiente e sostenibile per il servizio sanitario nazionale».

Secondo Federfarma, la riforma favorirà un equilibrio tra concorrenza, tutela del cittadino e sostenibilità economica, rafforzando al tempo stesso la capacità di investimento delle farmacie comunali. Queste ultime potranno modernizzarsi, ampliare i servizi di prossimità e attrarre capitali nel rispetto di criteri di trasparenza e separazione gestionale.

Per i Comuni campani, la nuova disciplina apre inoltre prospettive di valorizzazione delle aziende farmaceutiche locali, che generano ricavi per i comuni per circa 90 milioni di euro utilizzati per finanziare servizi essenziali come scuole, mense, asili, pur mantenendo la funzione pubblica e territoriale del servizio.

Un approccio che, come ha osservato il prof. Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, rappresenta «una misura di buon senso e di buona amministrazione», capace di coniugare trasparenza, concorrenza leale e coesione sociale.

In un momento in cui il sistema sanitario nazionale è chiamato a conciliare stabilità, innovazione e sostenibilità, la riforma sugli assetti proprietari delle farmacie si configura come un passo avanti verso un modello più moderno e competitivo, in grado di rafforzare la rete territoriale e offrire nuove opportunità a cittadini e professionisti.