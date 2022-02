Farmacie, Petrone (1000farmacie.it) su rapporto Swascan: Sbagliato demonizzare l’online, attenzione però alle recensioni

La trasformazione digitale delle farmacie è tra le tematiche prioritarie dall’International pharmaceutical federation (Fip) per lo sviluppo e la crescita del settore, con l’obiettivo di superare i rischi dell’e-commerce farmaceutico. L’ideale è affidarsi a vetrine autorevoli, che abbiano feedback visibili, il rischio infatti è ampio e può spaziare dal furto di informazioni, a violazione della privacy, frode, eccetera. La trasparenza è il primo pregio da ricercare, oltre a qualità e convenienza, e poi innovazione e professionalità. Giovani e motivate generazioni lavorano all’obiettivo, con ottimi risultati e capacità imprenditoriale in espansione al servizio dei clienti, ma consapevoli delle criticità del settore. “I problemi che si incontrano sull’online in ambito sicurezza sono svariati – ha dichiarato Nicolò Petrone AD di www.1000farmacie.it – ovviamente tutti i farmaci con ricetta medica non si possono vendere sull’online, ma possono essere consegnati nell’ultimo miglio con dei player specializzati nell’attività di last mile. I siti che vendono i farmaci OTC (over-the-counter), quindi prodotti come Aspirina, Moment, ecc. devono avere la croce verde in calce al sito con un bollino ministeriale che consente di capire se la farmacia è autorizzata oppure no. Altra criticità sulla quale bisogna fare attenzione è relativa ai prezzi se estremamente bassi rispetto a quelli di qualsiasi farmacia off line, potrebbero essere prodotti contraffatti o di importazione parallela non controllata”. E continua: “Quello che io suggerisco sempre è di scrivere il nome della farmacia su Google, cercare le recensioni e vedere se la farmacia è attiva in uno dei portali ufficiali di recensioni come trovaprezzi, tryspilot o fidati, che danno garanzia e visibilità”. Ad esempio, 1000farmacie sebbene abbia una origine campana, e una consolidata e datata professionalità nel settore con l’esperienza di Petronegroup, risulta essere una novità. Piattaforma nata nel 2020 e numero uno per assortimento in Italia, che unisce le migliori farmacie del Paese, ideata dai tre soci fondatori tra cui il Ceo Nicolò Petrone, Mohamed Younes Coo, Chief operating officer e Alberto Marchetti Cmo, Chief Marketing Officer. Con una tecnologia che si integra con i magazzini delle farmacie indipendenti in Italia raccoglie online il loro stock, e le loro giacenze di magazzino. La piattaforma offre al consumatore finale il più ampio assortimento disponibile, insieme ai prezzi più convenienti sul mercato, grazie a delle partnership attuate con le farmacie individuali.

Ma come premesso non è sempre così limpido il settore, perché i pericoli sono sotto gli occhi, e difficilmente visibili all’acquirente, lo sa chi si occupa di sicurezza informatica come dichiara Pieguido Iezzi Ceo e di Swascan. “Il mondo delle farmacie online risulta essere una pericolosa matrioska di contenitori e rimandi, volutamente anonimizzati. Fare luce sul sistema non è un compito facile e trovare un nome da collegare al gioco di specchi richiede un vero e proprio ‘deep dive’ tecnico nei meandri della rete”.

Il report completo con le tecniche e i risultati completi delle indagini è disponibile sul sito di Swascan all’indirizzo https://www.swascan.com/it/farmacie-online/.