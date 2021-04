Farmacie, ricavi in calo nonostante la pandemia. Crolla l’affluenza dei consumatori: -10% a Napoli nel 2020

Sembra un controsenso, ma anche se la farmacia rappresenta uno dei punti di riferimento durante la pandemia, il mercato italiano dei prodotti venduti in farmacia continua a perdere fatturato. Emerge dall’analisi dei dati di Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario, farmaceutico, tecnologie innovative, consulenza e servizi di ricerca clinica. Nelle prime dodici settimane del 2021 (fino al 28 marzo), le farmacie hanno segnato una contrazione cumulata di ricavi del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Nello stesso periodo i ricavi totali della farmacia sono stati di 5,61 miliardi di euro, con un calo consistente sia del comparto etico (medicine da prescrizione), che di quello commerciale. Il mercato aveva già chiuso il 2020 con un calo dell’1,7% rispetto al 2019, segnando un fatturato annuale totale di 24 miliardi di euro. Il comparto etico, che rappresenta il 57,8% delle vendite in farmacia, ha registrato una diminuzione a valori del 3,0% a 13,7 miliardi di euro, mentre il comparto commerciale e quello dell’autocura risultavano invariati a valori a 10,3 miliardi di euro, In questo contesto, Iqvia ha analizzato quanto siano cambiate le abitudini di acquisto degli italiani in farmacia durante la pandemia. La ricerca ha messo in evidenza un brusco calo del numero medio di scontrini emessi rispetto al 2019: a marzo 2020 l’8% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Per tutto il 2020, l’affluenza media dei consumatori in farmacia (parametrato sul numero di scontrini) è sempre stata minore rispetto all’anno prima (in media -9%). Trend ancora più evidente nel 2021, a gennaio e a febbraio il calo è del 22%. Se invece si prende in considerazione il valore medio di ogni scontrino, la situazione è completamente diversa perché i numeri sono in deciso aumento: “Come per indicare un fenomeno di accaparramento e la scarsa voglia di entrare in un negozio fisico”. Tra i grandi capoluoghi, Milano ha subito le conseguenze più forti del calo della circolazione: -15% nel 2020 rispetto al 2019. Roma e Napoli -10%.