Addio a Cesare Conticini, i farmacisti piangono la trentatreesima vittima del Covid-19

“La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani – si legge in una nota – piange con sentita commozione la perdita del collega Cesare Conticini, 77 anni, deceduto lo scorso 14 agosto a causa del Covid-19. Il Dottor Conticini, iscritto all’Albo presso l’Ordine dei Farmacisti di Pisa, esercitava la professione nella farmacia di via Livornese di cui era titolare. E’ il trentatreesimo farmacista vittima della pandemia, scomparso dopo una vita spesa, fino all’ultimo, al servizio della sua comunità che resta priva di un riferimento di profonda umanità e vicinanza alle persone. Tutti i farmacisti italiani si stringono in questo momento di grande dolore ai familiari e agli amici di Cesare”.